Движение ограничат на развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе 6-8 марта

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Движение будет ограничено в Москве на развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе в период с 6 по 8 марта. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Обратите внимание, с 6 по 8 марта в ночное время будет ограничено движение на развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе в связи с проведением работ", – заявили в ведомстве.

Проезд будет перекрыт на участке 85-го километра МКАД (внешняя сторона) от съезда на Алтуфьевское шоссе (в сторону области) до съезда с Алтуфьевского шоссе на МКАД (в сторону центра).

Ограничения вводятся во временные промежутки с 02:00 до 02:20, с 03:00 до 03:20 и с 04:00 до 04:20. С 01:30 до 05:00 будет занята только одна полоса движения.

Ранее в центре Москвы ввели ограничение движения сроком до 31 марта. Проезд будет частично перекрыт на улицах Тимура Фрунзе и Россолимо, а также в Дашковом переулке.

