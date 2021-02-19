Движение на участке Киевского шоссе ограничат с 20 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение в районе 22-го километра Киевского шоссе ограничат с 20 февраля текущего года в связи со строительством дороги. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"20 февраля начнется строительство автодороги в районе 22-го километра Киевского шоссе. Работы продлятся до 20 августа", – уточнили в столичном департаменте транспорта.

Ограничения вводятся поэтапно. В период с 20 февраля по 1 декабря проезд будет доступен только частично:



на участке с 22-го по 23-й километр Киевского шоссе;

на 24-м километре Киевского шоссе, в районе строения 7 до владения 1, строения 1;

на местном проезде 24-го километра Киевского шоссе от строения 7 до владения 1, строения 1.

Кроме того, с 1 по 20 августа движение на 22-м километре Киевского шоссе будет доступно только по одной полосе в каждом направлении.

Ранее в феврале сообщалось, что на западе столицы на 1,5 года перекроют участок Рублевского шоссе. Данная мера позволит провести работы по реконструкции дороги.

