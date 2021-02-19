Движение на участке Киевского шоссе ограничат с 20 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение в районе 22-го километра Киевского шоссе ограничат с 20 февраля текущего года в связи со строительством дороги. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"20 февраля начнется строительство автодороги в районе 22-го километра Киевского шоссе. Работы продлятся до 20 августа", – уточнили в столичном департаменте транспорта.
Ограничения вводятся поэтапно. В период с 20 февраля по 1 декабря проезд будет доступен только частично:
Ранее в феврале сообщалось, что на западе столицы на 1,5 года перекроют участок Рублевского шоссе. Данная мера позволит провести работы по реконструкции дороги.
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