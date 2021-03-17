Собянин анонсировал запуск системы безопасности и управления движением поездов в метро

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Сергей Собянин анонсировал запуск новой системы безопасности и управления движением поездов в метро. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Мэр напомнил историю строительства Кольцевой линии метро. Работы были завершены в марте 1954 года. Новая линия объединила все работавшие тогда ветки и позволила разгрузить пересадочные станции в центре Москвы.

"Сегодня Кольцевая – визитка Мосметро. Мы бережем ее исторический облик и в то же время обновляем технологии. В начале следующего года запустим новую систему безопасности и управления движением поездов", – рассказал Собянин.

Он добавил, что в 40-х Кольцевую линию называли Большим кольцом, а сегодня так называется строящаяся БКЛ, которая имеет столь же важное значение для города.

"Сейчас завершаем на БКЛ фундаментальный этап – проходку тоннелей – и одну за другой открываем новые станции. Когда Большая кольцевая линия будет полностью достроена, эффект почувствует весь город. Снизится нагрузка на головные участки метро, в том числе на Кольцевую линию", – заключил мэр.

Ранее сообщалось об оборудовании входов нескольких станций московского метро звуковыми маячками. Они сделают поездки для людей с нарушениями зрения более удобными.