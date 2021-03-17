В столичном метро запустили поезд, посвященный акробатическому рок-н-роллу

Фото: Дептранс Москвы

На Сокольнической линии столичного метрополитена начал курсировать поезд, посвященный 35-летию российского акробатического рок-н-ролла. Об этом рассказали в московском департаменте транспорта.

"Здесь все о пионерах рок-н-ролла, развитии этого вида спорта, а также соревнованиях и трофеях российских спортсменов", – говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что в честь юбилейной даты организована историческая выставка на станции "Воробьевы горы".

Ранее пользователи портала "Активный гражданин" выбрали, как будет выглядеть тематический поезд, посвященный медикам. Самой популярной стала идея написать слова благодарности на разных языках. В голосовании приняли участие 175 тысяч 506 человек.