Дептранс выпустил тематическую серию карт "Тройка" с LEGO

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематические карты "Тройка" с LEGO выпустили в столице. Об этом сообщил Telegram-канал департамента транспорта.

Уточняется, что приобрести их можно во всех кассах метрополитена. Тираж составил 10 тысяч экземпляров. В ведомстве отметили, что финалисты конкурса и десять посетителей выставки "Город будущего" получат подарочные карты.

Для их получения необходимо с 22 марта прийти на выставку в павильон МЦД, сделать фото и выложить его в социальную сеть Instagram с хештегом #ГородБудущегоLEGO. Победитель будет выбран 29 марта с помощью генератора случайных чисел.

Ранее Сергей Собянин рассказал о самых популярных сервисах для пассажиров метро. Среди них он отметил карту "Тройка", напольную навигацию, а также вендинговые автоматы.