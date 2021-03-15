Дептранс выпустил тематическую серию карт "Тройка" с LEGO

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Тематические карты "Тройка" с LEGO выпустили в столице. Об этом сообщил Telegram-канал департамента транспорта.
Уточняется, что приобрести их можно во всех кассах метрополитена. Тираж составил 10 тысяч экземпляров. В ведомстве отметили, что финалисты конкурса и десять посетителей выставки "Город будущего" получат подарочные карты.
Для их получения необходимо с 22 марта прийти на выставку в павильон МЦД, сделать фото и выложить его в социальную сеть Instagram с хештегом #ГородБудущегоLEGO. Победитель будет выбран 29 марта с помощью генератора случайных чисел.
Ранее Сергей Собянин рассказал о самых популярных сервисах для пассажиров метро. Среди них он отметил карту "Тройка", напольную навигацию, а также вендинговые автоматы.
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