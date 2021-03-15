Парк поездов на Кольцевой линии метро Москвы обновится к концу года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В феврале по Калужско-Рижской и Кольцевой линиям метро начали курсировать еще четыре новых поезда "Москва-2020", сообщается в Telegram-канале департамента транспорта.

Новые вагоны бело-синего цвета. Всего в столичной подземке ходят 52 состава нового поколения. Больше половины – 28 поездов – курсируют именно на Кольцевой линии.

Парк поездов на Кольцевой линии обновлен уже на 70%. До конца года здесь поедут еще 12 таких составов, и тогда их доля на этой линии достигнет 100%.

В октябре прошлого года Сергей Собянин дал старт началу эксплуатации вагонов метро нового поколения "Москва-2020". Первый состав вышел на Кольцевую линию в сторону станции "Белорусская".

Мэр отметил, что за последние годы в столичном метрополитене обновилось 60% подвижного состава. Поезда "Москва" впервые появились на маршрутах в 2017 году.

Обновленные составы оснащены собственными аккумуляторами. Эта особенность полезна при отключении электричества на линии. Внешне новые поезда отличаются от своих предшественников. Также составы "Москва-2020" отличаются наличием большего числа дисплеев с информацией, тач-экранами для формирования маршрутов и расширенным количеством USB-разъемов.