Как менялась транспортная система Москвы

Москвичи привыкли, что общественный транспорт в городе – один из самых современных в мире. Сегодня вместо старых маршруток на остановках горожан ждут электробусы, а для водителей, которые бросали свои автомобили, не задумываясь об окружающих, организована удобная парковочная система. Всеми любимое метро продолжает разрастаться, а вагоны подземки стали похожи на космические корабли. Вспоминаем, как менялась транспортная система столицы.
Остановки общественного транспорта
Фото: портал мэра и правительства Москвы; Москва 24/Антон ВеликжанинВ 2015 году в Москве установили первую современную остановку со стеклянными стенками и с беспроводным доступом к интернету. Кроме бесплатного Wi-Fi, в нее встроили точку городского видеонаблюдения.
Также там можно зарядить любой гаджет, а дождаться нужного маршрута помогают электронные табло, где можно посмотреть время прибытия автобусов и электробусов. Сейчас в городе обновили тысячи остановочных павильонов, и с каждым годом их становится все больше.
Провода – под землю
Фото: ТАСС/Николай ГалкинВ ходе программы по благоустройству "Моя улица" сотни километров проводов, которые порядком портили вид современной Москвы, убрали под землю. Теперь фотографировать любимый город не мешают многочисленные растяжки между столбами.
Электробусы на смену троллейбусов
Фото: портал мэра и правительства Москвы, Москва 24/Лидия ШиронинаС 25 августа 2020 года в Москве прекратилось регулярное движение троллейбусов. В городе запустили единственный музейный маршрут троллейбусов "Т". На смену "рогатым" пришли современные электробусы. Они оснащены системой климат-контроля, камерами видеонаблюдения и спутниковой навигацией, а также USB-разъемами для зарядки телефонов. Салон каждого вмещает 85 пассажиров, а для 30 человек есть сидячие места.
На сегодняшний день в столице электробусы перевозят пассажиров уже на 37 маршрутах. Всего в городе курсирует 500 новых моделей. Кроме того, до 2030 года электробусы должны полностью заменить все автобусы.
Замена маршруткам
Фото: ТАСС/Эмиль Матвеев, портал мэра и правительства МосквыНаверняка все еще помнят маршрутки, которые несколько лет назад колесили по улицам города. Для некоторых пассажиров поездка становилась экстремальным приключением: водители любили полихачить и даже во время движения успевали отсчитывать сдачу. Плюс ко всему маршрутчики за проезд принимали только наличные деньги и не перевозили бесплатно льготников. Все изменилось в 2016 году, когда в столице 211 частных автобусных маршрутов перешли на единый стандарт оплаты проезда.
В новых синих автобусах различной вместимости действуют любые городские билеты и социальные карты. Есть кондиционеры, видеонаблюдение, а также электронные табло с названиями остановок и голосовое оповещение пассажиров. Кроме того, в них имеется бесплатный Wi-Fi. Водителям автобусов категорически запрещено курить в салоне, грубить пассажирам и останавливаться в неположенных местах.
Новые вагоны метро
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская, портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов; Москва 24/Михаил СипкоМетро является одним из самых любимых видов общественного транспорта москвичей. И неслучайно с каждым годом подземка становится все доступнее и современнее в том числе благодаря обновлению поездов. До недавнего времени можно было прокатиться на нескольких типах поездов, включая тип "Еж-3", в народе они известны как "ежики". Последние поезда этой серии сняли с Таганско-Краснопресненской линии этим летом. А недавно в подземке запустили первый состав самого современного поезда "Москва-2020".
Новая версия "Москвы" является более комфортной по многим показателям – здесь расширены дверные проемы, а также снижен уровень шума. Также его отличают большое число дисплеев с информацией, тач-экраны для формирования маршрутов и в пять раз больше USB-разъемов. За счет современных составов будет полностью обновлен парк вагонов, которые курсируют на Кольцевой линии. Кроме того, эти составы будут работать на Большой кольцевой и Калужско-Рижской линиях метро, а потом и на других ветках.
Парковочное пространство
Фото: ТАСС/Артем Коротаев; Фото: Москва 24/Александр Авилов; ТАСС/Митя АлешковскийЕще не так давно в Москве можно было увидеть такую картину: водители из-за недостатка свободных мест паркуются в несколько рядов или заезжают на тротуары, чем мешают пешеходам и общественному транспорту. Для того чтобы в городе было комфортно не только автомобилистам, но и всем остальным, в 2012 году в рамках эксперимента в центре Москвы появились первые зоны платной парковки. Позднее власти города приняли решение распространить парковочное пространство по городу точечно. При этом учитывались места наибольшего притяжения людей, а также улицы, где парковка была затруднена.
Для удобства водителей парковочное время можно оплачивать несколькими способами, в том числе с помощью мобильного приложения. При этом жители конкретного района могут оформить специальное разрешение на право бесплатной парковки. Также бесплатно парковаться в городе можно по праздникам и воскресеньям.
Новые трамваи
Фото: ТАСС/Юрий Рыдалев, портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин; ТАСС/Юрий Рыдалев, Москва 24/Никита Симонов; ТАСС/Пааты Арчвадзе, Москва 24/Никита СимоновТрамваи для москвичей всегда являлись уютным и приятным транспортом для неспешных поездок. Они были немного громкими и не так часто ходили, поэтому заметно уступали по популярности другим видам транспорта. Однако за последние время трамваи стали не только быстрым, но еще технологичным и комфортным транспортом. В 2017 году в городе появились первые составы, которые получили название "Витязь-Москва". В них есть система климат-контроля, спутниковая навигация, камеры видеонаблюдения, бесплатный Wi-Fi, а также USB-разъемы для зарядки гаджетов.
Кроме того, инновационные составы следуют строго по расписанию, не задерживаясь в пути, у них плавный и бесшумный ход, салон вмещает до 260 человек. Сейчас в городе курсирует больше 300 таких трамваев.
Выделенные полосы
Фото: Москва 24/Игорь Иванко, портал мэра и правительства Москвы/Евгений СамаринЧтобы повысить у горожан популярность наземного общественного транспорта и снизить нагрузку на метрополитен, на столичных дорогах решили ввести выделенные полосы. Первая выделенка в городе появилась еще в июле 2009 года на Волоколамском шоссе. Затем в начале января 2011 года спецполосу открыли на проспекте Андропова. А в 2015 году на полосы допустили московских таксистов.
С тех пор практически ежегодно в Москве открывают новые выделенки. Сейчас в столице работает 65 дорожных участков с выделенными полосами, общая длина которых составляет больше 350 километров. До конца года их протяженность должна достигнуть 376 километров. Благодаря им общественный транспорт избегает до 90% причин задержек в движении.
Проезд – без турникетов
Фото: портал мэра и правительства МосквыДля контроля оплаты проезда в общественном транспорте до недавних пор использовали турникеты. Часто они создавали большие скопления людей на остановках, потому что зайти в автобус или троллейбус можно было только через переднюю дверь. А если у пассажира не было билета, то водитель мог задержаться на остановке, чтобы продать разовый талон.
Все изменилось, когда в 2018 году из городского наземного транспорта убрали все турникеты. С тех пор пассажиры могут заходить во все двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов, расположенных в салоне. Одновременно с этим в городском транспорте увеличилось количество контролеров, чтобы вычислять безбилетников. За счет этого и транспорт стал чаще ходить и автобусы начали ездить четко по расписанию.
Велосипедные дорожки
Фото: ТАСС/Станислав Красильников, портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин; ТАСС/Павел Головкин, портал мэра и правительства Москвы; ТАСС/Михаил Метцель, портал мэра и правительства МосквыМосквичи очень любят заниматься спортом и ведут в большинстве своем здоровый образ жизни. Кто-то предпочитает бег, а кто-то выбирает для этого поездки на велосипеде. Однако до недавнего времени велосипедистам по сути негде было кататься, приходилось соседствовать с пешеходами на тротуарах либо с автомобилистами на дорогах. Нередко это приводило к авариям.
В настоящий момент протяженность всех велодорожек в столице составляет 850 километров (с учетом выделенных полос). Сеть дорожек связывает между собой многие районы города, позволяя добраться из одного конца округа в другой, не пересаживаясь на автомобиль или общественный транспорт. В частности, существует путь на Бульварном кольце, который за последние годы обрел большую популярность. Еще одна полоса недавно появилась на Лесной улице. В скором времени планируется провести новую полосу для велосипедистов по всей длине Садового кольца.
В 2013 году в городе запустили сеть проката "Велобайк". Сейчас парк насчитывает более шести тысяч велосипедов и более 570 станций проката в 79 районах столицы. В Москве также действует система велопарковок. Они позволяют оставить велосипед и затем пересесть на общественный транспорт. Их число постоянно растет: в 2019 году появилось свыше 500 новых парковок для велобайков.