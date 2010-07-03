Как менялась транспортная система Москвы

Москвичи привыкли, что общественный транспорт в городе – один из самых современных в мире. Сегодня вместо старых маршруток на остановках горожан ждут электробусы, а для водителей, которые бросали свои автомобили, не задумываясь об окружающих, организована удобная парковочная система. Всеми любимое метро продолжает разрастаться, а вагоны подземки стали похожи на космические корабли. Вспоминаем, как менялась транспортная система столицы.



Остановки общественного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы; Москва 24/Антон Великжанин

В 2015 году в Москве установили первую современную остановку со стеклянными стенками и с беспроводным доступом к интернету. Кроме бесплатного Wi-Fi, в нее встроили точку городского видеонаблюдения.

Также там можно зарядить любой гаджет, а дождаться нужного маршрута помогают электронные табло, где можно посмотреть время прибытия автобусов и электробусов. Сейчас в городе обновили тысячи остановочных павильонов, и с каждым годом их становится все больше.



Провода – под землю

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Электробусы на смену троллейбусов

В ходе программы по благоустройству "Моя улица" сотни километров проводов, которые порядком портили вид современной Москвы, убрали под землю. Теперь фотографировать любимый город не мешают многочисленные растяжки между столбами.

Фото: портал мэра и правительства Москвы, Москва 24/Лидия Широнина

С 25 августа 2020 года в Москве прекратилось регулярное движение троллейбусов. В городе запустили единственный музейный маршрут троллейбусов "Т". На смену "рогатым" пришли современные электробусы. Они оснащены системой климат-контроля, камерами видеонаблюдения и спутниковой навигацией, а также USB-разъемами для зарядки телефонов. Салон каждого вмещает 85 пассажиров, а для 30 человек есть сидячие места.

На сегодняшний день в столице электробусы перевозят пассажиров уже на 37 маршрутах. Всего в городе курсирует 500 новых моделей. Кроме того, до 2030 года электробусы должны полностью заменить все автобусы.



Замена маршруткам

Фото: ТАСС/Эмиль Матвеев, портал мэра и правительства Москвы

Наверняка все еще помнят маршрутки, которые несколько лет назад колесили по улицам города. Для некоторых пассажиров поездка становилась экстремальным приключением: водители любили полихачить и даже во время движения успевали отсчитывать сдачу. Плюс ко всему маршрутчики за проезд принимали только наличные деньги и не перевозили бесплатно льготников. Все изменилось в 2016 году, когда в столице 211 частных автобусных маршрутов перешли на единый стандарт оплаты проезда.

В новых синих автобусах различной вместимости действуют любые городские билеты и социальные карты. Есть кондиционеры, видеонаблюдение, а также электронные табло с названиями остановок и голосовое оповещение пассажиров. Кроме того, в них имеется бесплатный Wi-Fi. Водителям автобусов категорически запрещено курить в салоне, грубить пассажирам и останавливаться в неположенных местах.



Новые вагоны метро

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская, портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов; Москва 24/Михаил Сипко

Метро является одним из самых любимых видов общественного транспорта москвичей. И неслучайно с каждым годом подземка становится все доступнее и современнее в том числе благодаря обновлению поездов. До недавнего времени можно было прокатиться на нескольких типах поездов, включая тип "Еж-3", в народе они известны как "ежики". Последние поезда этой серии сняли с Таганско-Краснопресненской линии этим летом. А недавно в подземке запустили первый состав самого современного поезда "Москва-2020".

Новая версия "Москвы" является более комфортной по многим показателям – здесь расширены дверные проемы, а также снижен уровень шума. Также его отличают большое число дисплеев с информацией, тач-экраны для формирования маршрутов и в пять раз больше USB-разъемов. За счет современных составов будет полностью обновлен парк вагонов, которые курсируют на Кольцевой линии. Кроме того, эти составы будут работать на Большой кольцевой и Калужско-Рижской линиях метро, а потом и на других ветках.



Парковочное пространство

Фото: ТАСС/Артем Коротаев; Фото: Москва 24/Александр Авилов; ТАСС/Митя Алешковский

Еще не так давно в Москве можно было увидеть такую картину: водители из-за недостатка свободных мест паркуются в несколько рядов или заезжают на тротуары, чем мешают пешеходам и общественному транспорту. Для того чтобы в городе было комфортно не только автомобилистам, но и всем остальным, в 2012 году в рамках эксперимента в центре Москвы появились первые зоны платной парковки. Позднее власти города приняли решение распространить парковочное пространство по городу точечно. При этом учитывались места наибольшего притяжения людей, а также улицы, где парковка была затруднена.

Для удобства водителей парковочное время можно оплачивать несколькими способами, в том числе с помощью мобильного приложения. При этом жители конкретного района могут оформить специальное разрешение на право бесплатной парковки. Также бесплатно парковаться в городе можно по праздникам и воскресеньям.

Новые трамваи

Фото: ТАСС/Юрий Рыдалев, портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин; ТАСС/Юрий Рыдалев, Москва 24/Никита Симонов; ТАСС/Пааты Арчвадзе, Москва 24/Никита Симонов

Трамваи для москвичей всегда являлись уютным и приятным транспортом для неспешных поездок. Они были немного громкими и не так часто ходили, поэтому заметно уступали по популярности другим видам транспорта. Однако за последние время трамваи стали не только быстрым, но еще технологичным и комфортным транспортом. В 2017 году в городе появились первые составы, которые получили название "Витязь-Москва". В них есть система климат-контроля, спутниковая навигация, камеры видеонаблюдения, бесплатный Wi-Fi, а также USB-разъемы для зарядки гаджетов.

Кроме того, инновационные составы следуют строго по расписанию, не задерживаясь в пути, у них плавный и бесшумный ход, салон вмещает до 260 человек. Сейчас в городе курсирует больше 300 таких трамваев.



Выделенные полосы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко, портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Чтобы повысить у горожан популярность наземного общественного транспорта и снизить нагрузку на метрополитен, на столичных дорогах решили ввести выделенные полосы. Первая выделенка в городе появилась еще в июле 2009 года на Волоколамском шоссе. Затем в начале января 2011 года спецполосу открыли на проспекте Андропова. А в 2015 году на полосы допустили московских таксистов.

С тех пор практически ежегодно в Москве открывают новые выделенки. Сейчас в столице работает 65 дорожных участков с выделенными полосами, общая длина которых составляет больше 350 километров. До конца года их протяженность должна достигнуть 376 километров. Благодаря им общественный транспорт избегает до 90% причин задержек в движении.



Проезд – без турникетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для контроля оплаты проезда в общественном транспорте до недавних пор использовали турникеты. Часто они создавали большие скопления людей на остановках, потому что зайти в автобус или троллейбус можно было только через переднюю дверь. А если у пассажира не было билета, то водитель мог задержаться на остановке, чтобы продать разовый талон.

Все изменилось, когда в 2018 году из городского наземного транспорта убрали все турникеты. С тех пор пассажиры могут заходить во все двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов, расположенных в салоне. Одновременно с этим в городском транспорте увеличилось количество контролеров, чтобы вычислять безбилетников. За счет этого и транспорт стал чаще ходить и автобусы начали ездить четко по расписанию.



Велосипедные дорожки

Фото: ТАСС/Станислав Красильников, портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин; ТАСС/Павел Головкин, портал мэра и правительства Москвы; ТАСС/Михаил Метцель, портал мэра и правительства Москвы

Москвичи очень любят заниматься спортом и ведут в большинстве своем здоровый образ жизни. Кто-то предпочитает бег, а кто-то выбирает для этого поездки на велосипеде. Однако до недавнего времени велосипедистам по сути негде было кататься, приходилось соседствовать с пешеходами на тротуарах либо с автомобилистами на дорогах. Нередко это приводило к авариям.

В настоящий момент протяженность всех велодорожек в столице составляет 850 километров (с учетом выделенных полос). Сеть дорожек связывает между собой многие районы города, позволяя добраться из одного конца округа в другой, не пересаживаясь на автомобиль или общественный транспорт. В частности, существует путь на Бульварном кольце, который за последние годы обрел большую популярность. Еще одна полоса недавно появилась на Лесной улице. В скором времени планируется провести новую полосу для велосипедистов по всей длине Садового кольца.

В 2013 году в городе запустили сеть проката "Велобайк". Сейчас парк насчитывает более шести тысяч велосипедов и более 570 станций проката в 79 районах столицы. В Москве также действует система велопарковок. Они позволяют оставить велосипед и затем пересесть на общественный транспорт. Их число постоянно растет: в 2019 году появилось свыше 500 новых парковок для велобайков.