Велополосу проложат по всей длине Садового кольца в столице

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Велополосу планируется провести по всей длине Садового кольца, а также установить там велосипедные светофоры.

Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов. По его словам в Telegram городского департамента транспорта, новые велодорожки также появятся на севере Москвы.

В частности, разметка, которой смогут пользоваться велосипедисты, появится около станции метро "Полежаевская" до 1 августа. Также велодорожки проложат на улицах Зорге и Маргелова.

Ликсутов добавил, что создание временной велополосы на улице Лесная увеличило количество велосипедистов на 29 процентов. В то же время никаких затруднений для автомобилей из-за этого нет.

Ранее столичным жителям рассказали о самых популярных веломаршрутах. В частности, существует путь на Бульварном кольце, который за последний год обретает все большую популярность.

Он связал между собой восемь районов, среди которых – Хамовники, Арбат, Мещанский, Красносельский, Таганский, Басманный, Тверской и Пресненский.