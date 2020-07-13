Автомобилисты и велосипедисты не смогли поделить Лесную улицу

Спор между автомобилистами и велосипедистами произошел на Лесной улице

Спор между автомобилистами и велосипедистами произошел на Лесной улице, передает телеканал Москва 24. Дискуссию вызвала организация на проезжей части специальной велополосы. По мнению любителей авто, машины на этой улице и так испытывают трудности с движением.

По данным департамента транспорта, ежедневно по Лесной улице проезжает более 1,5 тысячи велосипедистов. Именно поэтому здесь было решено организовать велополосу.

Автомобилисты возмутились. Так, местный житель Алишер уверяет, что и без того неширокая проезжая часть сузилась. Он добавил, что Лесная всегда была забита машинами, а теперь вовсе встанет.



"Плюс еще здесь "Депо", где тоже въезд и выезд очень ограниченный, и огромное количество машин. Образуется прям полукилометровый затор. Вчера как раз разговаривали с соседями, обсуждали эту тему, многие будут против", – рассказал он.

В свою очередь, жительница Тверского района Луиза, напротив, новой полосе рада. Она одна из тех, кто променял автомобиль на велосипед, и теперь в любое время года ездит только на нем. Этот вид транспорта девушка считает полезным для здоровья, но и опасным для жизни, когда нет специальных полос.

"После работы я всегда езжу по Лесной, и на повороте в "Депо" меня пару раз машины чуть не сбили, потому что я еду прямо, а они поворачивают направо и не ожидают, что велосипедист может ехать", – отметила она.

В департаменте транспорта утверждают, что велополоса изначально была заложена в проект реконструкции Лесной. Улицу построили, а дорожку для велосипедистов не разметили. В итоге проезжая часть для автомобилистов была шире положенного, подчеркнули в ведомстве, а после появления велополосы осталась в пределах нормы.

"Количество полос осталось неизменным на всем протяжении улицы. Здесь как была одна полоса в одну сторону, так и осталась. Количество парковочных мест тоже не изменилось, то есть сколько их было, столько же и осталось. Для автомобилистов никаких дополнительных помех не появилось", – заявила руководитель пресс-службы ЦОДД Анастасия Писарь.

Новая велополоса растянулась на километр, однако не все велосипедисты понимают, что она предназначена именно для них, так как никаких опознавательных знаков здесь пока нет. По этой причине многие дорожку просто объезжают. Сотрудники ЦОДД пообещали, что дорожные знаки, разметка и информационные велощиты скоро появятся.

Тем временем спор вокруг создания специальной полосы только набирает обороты. Противники нововведения уже разместили в интернете петицию и голосуют против велодорожек на Лесной улице. В департаменте транспорта утверждают, что получают и десятки письменных обращений от тех, кто поддерживает создание полосы для велосипедов.

Ранее столичным жителям рассказали о самых популярных веломаршрутах. Современные городские веломаршруты связывают целые районы и поселения. В частности, существует путь на Бульварном кольце, который за последний год обретает все большую популярность.

Этот маршрут связал между собой восемь районов, среди которых – Хамовники, Арбат, Мещанский, Красносельский, Таганский, Басманный, Тверской и Пресненский. Он отличается наличием отдельной велополосы с дорожными знаками и безопасной разметкой.

Веломаршрут обустроен и вдоль улицы Большой Никитской. Она соединила между собой Центральный выставочный зал "Манеж" и Садовое кольцо. Проехать на велосипеде можно и по Пятницкой улице. С Большой Ордынки имеется поворот на Люсиновскую улицу. Таким образом можно добраться до Даниловского района из центра.

Кроме того, на велосипеде можно без проблем проехать вдоль Крымской набережной и Парка Горького, мимо Воробьевых гор и Мосфильмовского пруда. Данный веломаршрут позволит добраться до Якиманки, Гагаринского района, Дорогомилова и Раменок.