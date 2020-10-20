Фото: vk.com/mostransmonitoring

Станция Ховрино Октябрьской железной дороги будет переименована в Грачевскую, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что за это название проголосовали 57% участников опроса. В Дептрансе напомнили, что рядом со станцией находятся парк и усадьба Грачевка.

В ведомстве подчеркнули, что название Ховрино сохранится за станцией формирующегося третьего маршрута Московских центральных диаметров.

Железнодорожную платформу Ховрино-2 планируют ввести в эксплуатацию до конца 2020 года. Она войдет в состав единого транспортно-пересадочного узла вместе со станцией метро и международным автовокзалом.

"Вместе с автовокзалом они образуют крупный и удобный транспортный хаб на севере Москвы. Единое название станций позволит избежать лишней путаницы, пассажиры смогут легко ориентироваться", – заявили в Дептрансе.

Ранее в ведомстве рассказали, что этим транспортным хабом смогут пользоваться пассажиры из Зеленограда и Химок. Дептранс сообщал, что благодаря открытию Ховрино-2 улучшится транспортная ситуация более чем в 20 районах.