Фото: vk.com/mostransmonitoring
Станция Ховрино Октябрьской железной дороги будет переименована в Грачевскую, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Отмечается, что за это название проголосовали 57% участников опроса. В Дептрансе напомнили, что рядом со станцией находятся парк и усадьба Грачевка.
В ведомстве подчеркнули, что название Ховрино сохранится за станцией формирующегося третьего маршрута Московских центральных диаметров.
Железнодорожную платформу Ховрино-2 планируют ввести в эксплуатацию до конца 2020 года. Она войдет в состав единого транспортно-пересадочного узла вместе со станцией метро и международным автовокзалом.
"Вместе с автовокзалом они образуют крупный и удобный транспортный хаб на севере Москвы. Единое название станций позволит избежать лишней путаницы, пассажиры смогут легко ориентироваться", – заявили в Дептрансе.
Ранее в ведомстве рассказали, что этим транспортным хабом смогут пользоваться пассажиры из Зеленограда и Химок. Дептранс сообщал, что благодаря открытию Ховрино-2 улучшится транспортная ситуация более чем в 20 районах.
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