Пять новых станций МЦД могут открыть до конца года в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

До конца 2020 года планируется открыть еще пять новых станций на маршрутах Московских центральных диаметров. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в настоящее время совместно с компанией РЖД ведется работа по развитию МЦД. Так, реконструируют существующие и строят новые пути, а также возводят остановочные пункты.

"Мы до конца года планируем открыть еще пять остановочных пунктов. Ближайшей станет станция" Подольск", – рассказал Бочкарев.

Он также подчеркнул, что станции МЦД появляются в местах массового проживания людей и в районах существующих транспортных узлов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что третья линия Московских центральных диаметров может быть запущена в 2022 году. Новый маршрут проследует из Зеленограда в Раменское. Собянин отметил, что основные работы по строительству МЦД-3 уже выполнены.

