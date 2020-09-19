Пять новых станций МЦД могут открыть до конца года в Москве

14:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
До конца 2020 года планируется открыть еще пять новых станций на маршрутах Московских центральных диаметров. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что в настоящее время совместно с компанией РЖД ведется работа по развитию МЦД. Так, реконструируют существующие и строят новые пути, а также возводят остановочные пункты.
"Мы до конца года планируем открыть еще пять остановочных пунктов. Ближайшей станет станция" Подольск", – рассказал Бочкарев.
Он также подчеркнул, что станции МЦД появляются в местах массового проживания людей и в районах существующих транспортных узлов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что третья линия Московских центральных диаметров может быть запущена в 2022 году. Новый маршрут проследует из Зеленограда в Раменское. Собянин отметил, что основные работы по строительству МЦД-3 уже выполнены.
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