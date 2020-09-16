Москвичам рассказали о ходе строительства БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Большую кольцевую линию (БКЛ) Московского метрополитена планируют полностью завершить в конце 2022 года. Как рассказали на официальном портале мэра и правительства столицы, общая длина новой инфраструктуры составит 70 километров.
На сегодняшний день БКЛ признана крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Она опережает по масштабам даже второе кольцо метро в Пекине, длина которого равна 57 километрам.
Согласно проекту, Большая кольцевая линия соединит существующие и разрабатываемые радиальные направления на расстоянии около 10 километров от Кольцевой линии. После завершения строительства пересадки появятся на 20 станциях 11 радиальных направлений метрополитена.
Кроме того, БКЛ будет соединена с тремя станциями Московского центрального кольца (МЦК), 13 станциями Московских центральных диаметров (МЦД) и 11 станциями железной дороги.
К Большой кольцевой линии впоследствии смогут присоединить Рублево-Архангельское направление метрополитена, а также разрабатываемые линии в Бирюлеве и Щербинке.
С 2018 года в Москве уже открыли северо-западный участок БКЛ со станциями "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шепелиха" и "Деловой центр". Позже пассажиров пустили на станцию "Савеловская", которую уже признали самой красивой в составе новой кольцевой линии.
Кроме того, составе Некрасовской линии открылся примыкающий к ней участок БКЛ. Станции "Лефортово", "Авиамоторная" и "Нижегородская" пока будут работать в составе розовой ветки.
Всего в состав Большой кольцевой линии войдет 31 станция. На данный момент готовность проекта равна 60 процентам.
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