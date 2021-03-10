Собянин рассказал о самых популярных сервисах метро для пассажиров

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Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о самых популярных сервисах для пассажиров метро, среди которых карта "Тройка", напольная навигация, вендинговые автоматы.



Сергей Собянин мэр Москвы Если вы живете у МКАД, а работаете в центре, то поездка на метро туда и обратно занимает 60-70 минут. За вычетом выходных, праздников и отпусков за год набегает 10 дней, которые вы проводите в вагонах и на станциях метрополитена. Чтобы время в пути пролетало быстрее, а поездки не отнимали много сил, Московский метрополитен постоянно внедряет новые сервисы для пассажиров.

Карта "Тройка"

Несколько лет назад, отметил Собянин, москвичи могли по 15–20 минут стоять в очереди в кассу. С появлением карты "Тройка" и автоматов по продаже проездных ситуация изменилась. За 8 лет было продано 36 миллионов карт, при помощи которых совершается более 90 процентов поездок на метро.

"Тройка" представляет собой не только карту, но и браслет, брелок, вкладыш, наклейку, жетон или кольцо.

Кроме того, "Тройка" существует и в виртуальном формате – в личном кабинете приложения "Метро Москвы". В настоящее время проезд можно оплачивать при помощи смартфона.

"Тройка" работает в Москве, а также в Туле и Московской области.

Напольная навигация

В столичном метрополитене организована напольная навигация. Она позволяет передвигаться по подземке более быстро, а не искать подолгу необходимые указатели.

Тишина в вагонах

Мэр подчеркнул, что в новых вагонах "Москва–2020" на 15 процентов снижен уровень шума. Теперь пассажиры могут слышать голоса друг друга.

Кофе с собой

Совершая поездки на метро, пассажиры могут брать с собой в дорогу различные напитки. На 76 станциях метро работает 461 вендинговый автомат. Узнать о нахождении таких можно в приложении "Метро Москвы".

Онлайн-библиотека

В 2018 году в метро появилась онлайн-бибилиотека, которая содержит более 700 произведений. Воспользоваться ею можно, перейдя на сайт проекта "Книги в Метро".

Музыка в метро

Сергей Собянин напомнил, что ранее в метро многие музыканты выступали незаконно, при этом не заботясь о своем внешнем виде и качестве исполнения. Однако с 2016 года играть для пассажиров можно легально. Качественная музыка звучит в переходах между станциями.

До пандемии в метро состоялось порядка 90 тысяч концертов. Для пассажиров выступали Григорий Лепс, Валерий Сюткин, Дмитрий Маликов и другие артисты. Проект "Музыка в метро" возобновится после возвращения к нормальной жизни.

SIM-карты в метро

На 45 станциях столичной подземки москвичи и гости города могут получить SIM-карту. При помощи терминалов выдано уже более 5 тысяч таких. К весне в метро появится 80 устройств.

Стойки "Живое общение"

Получить ответ на интересующий вопрос, а также купить сувениры метро пассажиры могут на стойках "Живое общение". Они установлены на 27 станциях метро и МЦК. Самые популярные находятся на станциях "Пушкинская", "Александровский сад", "Площадь Революции".

Центр обеспечения мобильности пассажиров

Беспрепятственно пользоваться метро теперь могут инвалиды, многодетные семьи, родители с маленькими детьми, пожилые люди, организованные группы – новые станции метрополитена строятся с учетом безбарьерной среды, а на исторических станциях устанавливают пандусы и лифты.

Кроме того, в метро работает Центр обеспечения мобильности пассажиров, сотрудники которого помогают при передвижении. Получить услугу можно с 5:30 утра до 01:00 ночи.

Экраны в вагонах

Градоначальник отметил, что востребованным сервисом у пассажиров являются экраны в вагонах. Они предоставляют информацию о пересадочных маршрутах, новости и другой полезный контент.

В настоящее время более 17,7 экранов расположено в 4 тысячах вагонах. К 2023 году это число вырастет до 6 тысяч.

Проект "Метротур"

В 2018 году в Москве появился проект "Метротур", который предполагает проведение экскурсий по интересным местам столичной подземки. Собянин подчеркнул, что 44 станции метро признаны объектами культурного наследия. Также он отметил ночную экскурсию на поезде 1934 года, которая проводится раз в месяц.

На портале TripAdvisor данный проект занимает 2 место в разделе "Развлечения".

Санитарные модули

На 22 станциях метро установлены модульные туалетные комплексы. Также они находятся на многих станциях и в поездах "Ласточка" на МЦК.

Интернет-магазин метро

В 2020 году был открыт магазин shop.mosmetro.ru, где можно приобрести продукцию метрополитена: проездные карты, футболки, магниты, кружки, игрушки, сувениры и другое.

Градоначальник заключил, что модернизация метро стартовала в 2011 году. Работы по внедрению новых сервисов будут продолжаться.

Ранее Сергей Собянин заявил, что проект строительства метро по аэропорта Внуково активно развивается. Мэр назвал Внуково одним из самых популярных аэропортов Москвы. Помимо метро, его доступность повысит реконструкция Киевского направления Московской железной дороги, где ходят аэроэкспрессы.