Собянин рассказал о самых популярных сервисах метро для пассажиров

09:05
Фото: sobyanin.ru
Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о самых популярных сервисах для пассажиров метро, среди которых карта "Тройка", напольная навигация, вендинговые автоматы.
Несколько лет назад, отметил Собянин, москвичи могли по 15–20 минут стоять в очереди в кассу. С появлением карты "Тройка" и автоматов по продаже проездных ситуация изменилась. За 8 лет было продано 36 миллионов карт, при помощи которых совершается более 90 процентов поездок на метро.
"Тройка" представляет собой не только карту, но и браслет, брелок, вкладыш, наклейку, жетон или кольцо.
Кроме того, "Тройка" существует и в виртуальном формате – в личном кабинете приложения "Метро Москвы". В настоящее время проезд можно оплачивать при помощи смартфона.
"Тройка" работает в Москве, а также в Туле и Московской области.
В столичном метрополитене организована напольная навигация. Она позволяет передвигаться по подземке более быстро, а не искать подолгу необходимые указатели.
Мэр подчеркнул, что в новых вагонах "Москва–2020" на 15 процентов снижен уровень шума. Теперь пассажиры могут слышать голоса друг друга.
Совершая поездки на метро, пассажиры могут брать с собой в дорогу различные напитки. На 76 станциях метро работает 461 вендинговый автомат. Узнать о нахождении таких можно в приложении "Метро Москвы".
В 2018 году в метро появилась онлайн-бибилиотека, которая содержит более 700 произведений. Воспользоваться ею можно, перейдя на сайт проекта "Книги в Метро".
Сергей Собянин напомнил, что ранее в метро многие музыканты выступали незаконно, при этом не заботясь о своем внешнем виде и качестве исполнения. Однако с 2016 года играть для пассажиров можно легально. Качественная музыка звучит в переходах между станциями.
До пандемии в метро состоялось порядка 90 тысяч концертов. Для пассажиров выступали Григорий Лепс, Валерий Сюткин, Дмитрий Маликов и другие артисты. Проект "Музыка в метро" возобновится после возвращения к нормальной жизни.
На 45 станциях столичной подземки москвичи и гости города могут получить SIM-карту. При помощи терминалов выдано уже более 5 тысяч таких. К весне в метро появится 80 устройств.
Получить ответ на интересующий вопрос, а также купить сувениры метро пассажиры могут на стойках "Живое общение". Они установлены на 27 станциях метро и МЦК. Самые популярные находятся на станциях "Пушкинская", "Александровский сад", "Площадь Революции".
Беспрепятственно пользоваться метро теперь могут инвалиды, многодетные семьи, родители с маленькими детьми, пожилые люди, организованные группы – новые станции метрополитена строятся с учетом безбарьерной среды, а на исторических станциях устанавливают пандусы и лифты.
Кроме того, в метро работает Центр обеспечения мобильности пассажиров, сотрудники которого помогают при передвижении. Получить услугу можно с 5:30 утра до 01:00 ночи.
Градоначальник отметил, что востребованным сервисом у пассажиров являются экраны в вагонах. Они предоставляют информацию о пересадочных маршрутах, новости и другой полезный контент.
В настоящее время более 17,7 экранов расположено в 4 тысячах вагонах. К 2023 году это число вырастет до 6 тысяч.
В 2018 году в Москве появился проект "Метротур", который предполагает проведение экскурсий по интересным местам столичной подземки. Собянин подчеркнул, что 44 станции метро признаны объектами культурного наследия. Также он отметил ночную экскурсию на поезде 1934 года, которая проводится раз в месяц.
На портале TripAdvisor данный проект занимает 2 место в разделе "Развлечения".
На 22 станциях метро установлены модульные туалетные комплексы. Также они находятся на многих станциях и в поездах "Ласточка" на МЦК.
В 2020 году был открыт магазин shop.mosmetro.ru, где можно приобрести продукцию метрополитена: проездные карты, футболки, магниты, кружки, игрушки, сувениры и другое.
Градоначальник заключил, что модернизация метро стартовала в 2011 году. Работы по внедрению новых сервисов будут продолжаться.
Ранее Сергей Собянин заявил, что проект строительства метро по аэропорта Внуково активно развивается. Мэр назвал Внуково одним из самых популярных аэропортов Москвы. Помимо метро, его доступность повысит реконструкция Киевского направления Московской железной дороги, где ходят аэроэкспрессы.
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