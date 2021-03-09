На станции "Марьина Роща" БКЛ установят самый длинный эскалатор в московском метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Самый длинный эскалатор московского метро установят на станции "Марьина Роща" БКЛ. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Уточняется, что его протяженность составит 130 метров.

"Это будет самая глубокая станция нового метрокольца, ее глубина более 70 метров. Открыть ее планируют в следующем году", – говорится в сообщении.

Ранее руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов сообщил, что станции "Карамышевская" и "Мнёвники" БКЛ метро планируется открыть для пассажиров в марте – апреле.