Более 175 тыс горожан проголосовали за концепцию поезда метро, посвященного врачам

Фото: Дептранс Москвы
Пользователи портала "Активный гражданин" выбрали, как будет выглядеть тематический поезд, посвященный медикам. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Самой популярной стала идея написать слова благодарности на разных языках. В голосовании приняли участие 175 тысяч 506 человек", – уточнили в ведомстве.
На стены поезда нанесут слова thank you, gracias, merci, danke schön, obrigado и другие.
"Медики – главные герои этого года. Чтобы поблагодарить всех, кто продолжает на передовой сражаться с вирусом, в конце февраля или начале марта мы запустим тематический поезд на Кольцевой линии метро", – заявил глава Дептранса Максим Ликсутов.
За вариант-победитель проголосовали 37,36% "активных граждан". Еще две концепции разделили второе и третье место – это идеи "Медики держатся за руки" и "Пассажиры благодарят медиков".
В конце января в Московском метрополитене начали продавать новые тематические карты "Тройка". Очередной тираж посвящен городскому проекту "Время ранних", который подразумевает льготы для людей, использующих метро в определенные утренние часы.
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