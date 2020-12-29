Депутат МГД Самышина: тематический поезд в метро напомнит москвичам о подвиге врачей

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематический поезд метрополитена, который запустят в 2021 году, позволит наглядно выразить благодарность медицинским работникам за их заслуги, а также напомнит москвичам о подвиге врачей, рассказала депутат Мосгордумы, главврач поликлиники № 3 Елена Самышина.

"Такая наглядная демонстрация позволит выразить благодарность врачам за их заслуги, а также поможет москвичам понять, как непросто медикам было работать в уходящем году", – цитирует депутата Агентство "Москва".

Самышина отметила, что с огромным восхищением и уважением наблюдает за трудом своих коллег в стационарах, особенно в "красной" зоне. Кроме того, по ее словам, сложнее стало работать в поликлиниках, где на первичное звено приходятся вызовы на дом, взятие анализов на коронавирус, наблюдение за хроническими больными.

"При этом плановую медицинскую помощь в Москве продолжают оказывать в полном объеме. Московские врачи справляются со всеми этими вызовами", – подчеркнула парламентарий.

Она отметила, что пока неизвестно, по какой именно линии метрополитена пойдет тематический поезд, а также напомнила, что в общественном транспорте по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим.

Ранее дизайн тематического поезда предложили выбрать горожанам. Голосование на портале "Активный гражданин" будет проходить до конца января 2021 года.