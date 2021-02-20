Дептранс запустил конкурс фотографий поезда метро "Хвосты и лапки"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Департамент транспорта Москвы объявил конкурс для пассажиров тематического поезда метро "Хвосты и лапки". Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
В транспортном ведомстве напомнили о неофициальном дне любви к домашнему питомцу.
"...мы приготовили для вас особенный конкурс: ловите наш чудо-поезд, фотографируйте его изнутри и снаружи, выкладывайте в сторис с хештегом #хвостыилапки и обязательно отмечайте @mostransport", – написали в Дептрансе.
По условиям состязания, 50 авторов лучших работ получат тематические карты "Тройка" в дизайне проекта.
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