Дептранс запустил конкурс фотографий поезда метро "Хвосты и лапки"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Департамент транспорта Москвы объявил конкурс для пассажиров тематического поезда метро "Хвосты и лапки". Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В транспортном ведомстве напомнили о неофициальном дне любви к домашнему питомцу.

"...мы приготовили для вас особенный конкурс: ловите наш чудо-поезд, фотографируйте его изнутри и снаружи, выкладывайте в сторис с хештегом #хвостыилапки и обязательно отмечайте @mostransport", – написали в Дептрансе.

По условиям состязания, 50 авторов лучших работ получат тематические карты "Тройка" в дизайне проекта.

Ранее в Москве открылась фотовыставка "Хочу домой!", посвященная собакам и кошкам из муниципальных приютов. Экспозиция размещена на Цветном бульваре и продлится до 10 марта.

