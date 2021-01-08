Собянин рассказал о развитии городских сервисов для владельцев домашних животных

Фото: Фото: vk.com/mossobyanin

Столичные власти активно развивают сервисы для владельцев домашних животных, которые помогут им найти потерявшегося питомца, а бездомным кошкам и собакам – хозяина, сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"В Москве много владельцев домашних животных, и мы развиваем для них различные сервисы. Перед Новым годом открыли на mos.ru первый в стране городской сервис поиска потерявшихся кошек и собак. Москвичи могут помогать друг другу, публикуя объявления о пропаже или находке питомцев", – написал Собянин.

Он отметил, что информационные ресурсы помогают не только владельцам животных, но и ветеринарам. С их помощью они ведут амбулаторные карты и вносят сведения из паспорта животных в системе "ВетАС", к которой подключены 26 государственных ветклиник Москвы.

"В прошлом году Московский транспорт с партнерами запустили электронный каталог "Хвосты и лапки". Это онлайн-сервис для поиска хозяев бездомным кошкам и собакам hvostyilapki.wi-fi.ru. Фотографии питомцев разместили в тематическом поезде метро, и уже через неделю 22 питомца нашли новый дом", – отметил мэр, поблагодарив всех неравнодушных.

Кроме того, в Москве работают 13 муниципальных приютов с ветеринарами, специалистами по уходу и волонтерами, которые ухаживают за животными и подыскивают им новый дом.

Ранее Собянин напомнил об открытии двух новых автовокзалов в столице в 2020 году. Речь идет об автовокзалах "Саларьево" и "Центральный" у станции столичного метро "Щелковская". По словам мэра, последний стал лучшим в городе.