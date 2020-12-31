Москвичам рассказали, как в праздники уберечь здоровье домашних животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице в праздничные дни сотрудники неотложной ветеринарной помощи будут дежурить круглосуточно. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Если животному стало плохо, нужно обратиться к врачу. Бригады ветеринарной неотложки будут дежурить круглосуточно в течение всех праздников", – говорится в сообщении.
Специалисты посоветовали горожанам следить за тем, как в эти дни питается питомец.
"Кошки, еноты и хорьки без проблем могут забраться на стол, пока никто не видит, и начать там хозяйничать. В результате животное прилично набирает вес за короткий срок, и это еще не самое худшее. В некоторых случаях питомец может проглотить шпажку или зубочистку. Это может стать причиной серьезных травм внутренних органов", – говорится в материале.
Также необходимо постараться уберечь питомца от лишнего шума. Если домашнее животное испугалось громких и резких звуков, нужно показать питомца ветеринару – специалист подберет успокоительные средства, говорится в материале.
Вызвать ветеринарного врача можно по телефону 8 (495) 612-04-25.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал не кормить животных с праздничного стола. Он напомнил, что строение желудка питомцев не сравнимо с человеческим, а потому многие блюда могут быть вредны и даже опасны.
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