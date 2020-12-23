Зоопсихологи рассказали, почему не следует наказывать собак

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Зоопсихологи из Португалии призвали владельцев собак во время дрессировки не применять силу, сообщает "Мир 24".
По словам специалистов, обученные на основании отрицательного подкрепления псы в будущем могут иметь плохое эмоциональное состояние и быть более несчастными, чем те питомцы, чье воспитание строилось без насилия.
"Наше исследование указывает на тот факт, что благополучие собак-компаньонов, обученных с использованием аверсивных методов (вызывающих неприязнь. – Прим. ред.), находится под угрозой, особенно если они используются очень часто", – отметила Ана Катарина Виейра де Каштру из университета Порту.
Ранее президент российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал о пяти популярных мифах о собаках. К таким он отнес виляющий хвост, уточнив, что он может указывать не только о радости питомца, но и о его неуверенности и страхе.
По его словам, значение имеет то, как высоко поднимает хвост собака. Если хвост поднят наполовину, собака расслаблена и спокойна, если хвост чуть ниже – это может означать беспокойство, плохое самочувствие и покорность, если выше – собака тревожна и чувствует себя доминирующей.
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