Как будут работать госучреждения и больницы в Москве в новогодние праздники

С 1 по 10 января включительно большинство государственных учреждений, таких как ЗАГСы, почта, центры госуслуг и соцобслуживания, будут принимать посетителей по измененному графику. Рассказываем об их режиме работы в столице в праздничные дни.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

ЗАГСы

В отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания 31 декабря объявлено выходным днем. ЗАГСы будут исключительно регистрировать заключения или расторжения браков по поданным ранее заявлениям. На новогодние праздники все столичные ЗАГСы будут закрыты с 1 по 3 января. Для регистрации рождения и смерти жителям доступны дежурные отделы, которые будут работать с 4 по 7 января:



в ЦАО 4 января будут работать Мещанский и Хамовнический отделы ЗАГС, 5 января – Таганский, 6 января – Тверской;

4 января будут работать Мещанский и Хамовнический отделы ЗАГС, 5 января – Таганский, 6 января – Тверской; в САО 4 января можно будет попасть в Левобережный отдел, 6 января – в Дмитровский;

4 января можно будет попасть в Левобережный отдел, 6 января – в Дмитровский; в СВАО 5 января будет работать Бабушкинский отдел, 6 января – Медведковский;

5 января будет работать Бабушкинский отдел, 6 января – Медведковский; в ВАО 4 января будут открыты Богородский и Перовский отделы ЗАГС, 5 января – Измайловский, а 6 января – Ухтомский;

4 января будут открыты Богородский и Перовский отделы ЗАГС, 5 января – Измайловский, а 6 января – Ухтомский; в ЮВАО 4 января откроется Люблинский отдел, а 6 января – Рязанский;

4 января откроется Люблинский отдел, а 6 января – Рязанский; в ЮАО будут доступны Чертановский отдел ЗАГС – 4 января, Царицынский отдел – 5 января, Нагатинский – 6 января и Шипиловский – 7 января;

будут доступны Чертановский отдел ЗАГС – 4 января, Царицынский отдел – 5 января, Нагатинский – 6 января и Шипиловский – 7 января; в ЮЗАО 4 января будут дежурить Академический отдел ЗАГС, 5 января – Гагаринский и отдел района Южное Бутово, 6 января будет открыт Черемушкинский отдел;

4 января будут дежурить Академический отдел ЗАГС, 5 января – Гагаринский и отдел района Южное Бутово, 6 января будет открыт Черемушкинский отдел; в ЗАО 4 января можно будет обратиться в Кунцевский отдел ЗАГС, 5 января – в Вернадский и Солнцевский, 6 января – в Кутузовский;

4 января можно будет обратиться в Кунцевский отдел ЗАГС, 5 января – в Вернадский и Солнцевский, 6 января – в Кутузовский; в СЗАО 4 января посетителей примет Митинский отдел ЗАГС, 5 января – Тушинский, а 6 января – Хорошевский;

4 января посетителей примет Митинский отдел ЗАГС, 5 января – Тушинский, а 6 января – Хорошевский; в Троицкий и Новомосковский отделы ЗАГС ( ТиНАО ) можно будет обратиться 4 и 6 января соответственно, в Зеленоградский ( ЗелАО ) – 5 января.

Кроме того, в новогодние праздники москвичи смогут заключить брак в четырех отделах ЗАГС. В Шипиловский отдел и Дворец бракосочетания № 1 в Малом Харитоньевском переулке можно подать заявление на 7 января, во Дворец бракосочетания № 3 (улица Юных Ленинцев, дом 35) и Дворец бракосочетания № 5 (Измайловское шоссе, дом 73Ж) – на 8 января.

В остальных отделениях 8 января будет выходным днем. Отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания будут работать с 09:00 до 18:00 без перерыва. На обычный график все они перейдут с 9 января.



Центры госуслуг "Мои документы"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 31 декабря, с 9 до 18 часов будут открыты всего три дежурных центра: на улице Дубининской, доме 40а, корпусе 1 (САО); в переулке Сивцев Вражек, доме 20 (ЦАО) и на улице Борисовские Пруды, доме 18, корпусе 3 (ЮАО). Сотрудники будут оформлять только услуги по регистрации отдельных актов гражданского состояния

В новогодние праздники – с 1 по 8 января – большинство центров госуслуг работать не будут. Однако в первый день 2021 года 20 дежурных отделений продолжат прием посетителей с 09:00 до 18:00. С 2 по 8 января отдельные центры также будут открыты. В них можно будет прийти с 10:00 до 19:00:



флагманский МФЦ в ВАО (Щелковское шоссе, дом 75);

МФЦ района Раменки (ЗАО – Мичуринский проспект, владение 31, корпус 1);

МФЦ района Силино (ЗелАО – Зеленоград, корпус 1105);

МФЦ районов Левобережного, Молжаниновского и Ховрино (САО – Ленинградское шоссе, дом 108);

МФЦ района Лосиноостровского (СВАО – улица Изумрудная, дом 18);

МФЦ района Строгино (СЗАО – Строгинский бульвар, дом 28);

МФЦ поселения Московский (ТиНАО – поселение Московский, 3-й микрорайон, дом 21);

МФЦ района Пресненского (ЦАО – улица Большая Декабрьская, дом 13);

флагманский МФЦ в ЮАО (Кировоградская улица, дом 13А);

МФЦ района Выхино-Жулебино (ЮВАО – Жулебинский бульвар, дом 25);

флагманский МФЦ в ЮЗАО (Новоясеневский проспект, дом 1).

с 9 января

Поликлиники и аптеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В этих центрах "Мои документы" можно будет получить услуги по регистрации рождения и смерти, оформлению и выдаче социальной карты, присвоению гражданам статуса предпенсионера. В обычном режиме МФЦ начнут принимать посетителей

Взрослые поликлиники будут принимать пациентов с 31 декабря по 8 января и 10 января с 09:00 до 16:00. Прием 9 января будет проходить до 18:00. Также москвичи смогут вызвать врача на дом с 08:00 до 20:00, прием вызовов будет проходить до 19:30. Пациентам с коронавирусом помощь будет оказываться в прежнем режиме.

С 2 по 10 января кабинеты ПЦР- и ИФА-диагностики будут работать с 09:00 до 16:00. В этот же период можно будет сделать прививку от коронавируса: перерыв в вакцинации будет только 31 декабря и 1 января. Центры пострегистрационного исследования вакцины против COVID-19 будут открыты с 4 по 10 января. В круглосуточном режиме продолжат работу амбулаторные КТ-центры и центр телемедицины. Кроме того, для горожан будут работать пункты сдачи плазмы с антителами к коронавирусной инфекции.

Для оказания медицинской помощи детям с 31 декабря по 10 января педиатры будут приезжать на дом с 09:00 до 15:00, прием вызовов будет продолжаться до 14:30. Дежурные врачи в детских поликлиниках будут принимать маленьких пациентов с 09:00 до 15:00. В травматологические отделения поликлиник можно будет обратиться с 1 по 10 января по графику с 08:00 до 22:00. Молочно-раздаточные пункты 1 января будут открыты с 12:00 до 15:00, а 31 декабря и с 2 по 10 января получить продукты можно с 06:30 до 15:00.

Специалисты женских консультаций будут принимать пациенток с 1 по 8 января, а также 10 января на базе одной из организаций округа с 09:00 до 15:00. По этому же графику медучреждения для женщин будут работать и 9 января.

Дежурные аптеки с 31 декабря по 8 января будут работать с 09:00 до 16:00, 9 января график их работы будет увеличен – до 18:00. Подробный режим работы аптечных пунктов и обособленных аптек можно посмотреть, перейдя по ссылкам.

Ветеринарные клиники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во время новогодних праздников продолжат работать и ветеринарные клиники. Большинство из них не будут принимать посетителей с их питомцами только 1 января. Также продолжат прежний режим работы несколько дежурных ветеринарных станций в различных округах Москвы.

А "Мосветстанция" (на Улице Юннатов, доме 16А) будет доступна, как и всегда, круглосуточно и без выходных. Подробное расписание работы ветклиник в праздники можно посмотреть здесь.

Главархив, центры соцобслуживания и служба психологической помощи

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Главархиве на 31 декабря перенесен технологический день, когда читальный зал не работает. С 1 по 10 января зал также будет полностью закрыт.

Центры соцобслуживания и их филиалы не будут работать с 31 декабря по 10 января. При этом все праздничные дни соцработники будут выполнять заявки на доставку лекарств, продуктов и товаров первой необходимости москвичам старше 65 лет и тем горожанам, у кого есть хронические заболевания. Кроме того, сохранятся дистанционные консультации по социальным услугам, а также оказание психологической и юридической помощи. Заявки принимаются ежедневно с 08:00 до 21:00 по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.

Психологическую помощь горожане могут получить по круглосуточному телефону 051 (с городского телефона) или +7 (495) 051 (с мобильного). Также в праздники можно бесплатно проконсультироваться с психологом в круглосуточном онлайн-чате. В кризисной ситуации можно обратиться к специалистам мобильного сектора Московской службы психологической помощи. Они будут работать с 9:00 до 21:00 ежедневно.

Центры занятости и поддержки семьи и детства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Центр занятости "Моя карьера" будет закрыт с 31 декабря по 10 января. При этом в праздники останутся дистанционные консультации. Кроме того, все желающие могут посмотреть видеоуроки на сайте центра занятости в разделе "Саморазвитие".

Флагманские центры занятости населения "Моя работа" и отделы трудоустройства с 31 декабря по 10 января будут недоступны для посетителей. Но во время новогодних каникул продолжат работать дистанционные сервисы центра. Для получения услуги по оформлению в качестве безработного следует обратиться в центр госуслуг.

Центры поддержки семьи и детства с 31 декабря по 10 января также уходят на каникулы. Вместе с тем на случай чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью ребенка, в центрах все же будут дежурить специалисты.

Почтовые отделения

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В новогодние праздники круглосуточные почтовые отделения Москвы (Мясницкая улица, дом 26; Уральская улица, дом 1; Смоленская площадь, дом 13/21) продолжат работать без перерывов и выходных. Исключением станет лишь промежуток с 21:00 31 декабря до 10:00 1 января. Остальные почтовые отделения 31 декабря будут работать по установленному графику, но на час меньше.

Кроме круглосуточных, все отделения "Почты России" в стране не будут работать 1, 2 и 7 января. В эти дни не будет доставки почтовых отправлений и периодических печатных изданий. Пенсии и пособия будут выплачены по графику, установленному Пенсионным фондом России. Уточнить график работы конкретного отделения можно на сайте "Почты России" или в мобильном приложении компании.

Перерывы в работе сервисных центров "Московский транспорт"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Сервисные центры "Московский транспорт" на Старой Басманной и Улице 1905 года

не будут работать только 1 и 7 января, во все остальные дни они будут доступны для посетителей в обычном графике – с 8:00 до 20:00.