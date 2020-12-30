Москвичам рассказали, как будут работать медицинские организации в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичные медицинские организации временно изменят график работы в праздники, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Взрослые поликлиники будут работать с 31 декабря по 8 января и 10 января с 09:00 до 16:00. 9 января прием пациентов будет осуществляться до 18:00. Также москвичи смогут вызвать на дом врача с 08:00 до 20:00, прием вызовов будет осуществляться до 19:30. Пациентам с коронавирусом помощь будет оказываться в прежнем режиме.

Кабинеты ПЦР-диагностики и вакцинация от COVID-19

Кабинеты ПЦР- и ИФА-диагностики будут работать с 2 по 10 января с 09:00 до 16:00. В этот же период можно будет пройти вакцинацию от коронавируса. Центры пострегистрационного исследования вакцины против COVID-19 будут открыты с 4 по 10 января в часы работы медицинской организации. В круглосуточном режиме будут работать амбулаторные КТ-центры и центр телемедицины.

График пунктов сдачи плазмы с антителами к COVID-19

31 декабря сдать плазму горожане смогут в пунктах городских больниц № 52 и имени Ворохобова. Они же будут принимать пациентов в новогодние праздники. Последнее медучреждение примет пациентов 4, 5, 6 января с 09:00 до 14:00, а ГКБ № 52 – 4, 5, 6 января с 09:00 до 14:00.

Также сдать плазму можно будет 4 и 6 января в НИИ скорой помощи имени Склифосовского (с 08:00 до 13:00) и больнице имени Ерамишанцева (с 08:00 до 13:00). 8 января пункт будет работать в больнице имени Пирогова с 08:00 до 13:00.

Пункт Центра крови имени Гаврилова также будет осуществлять прием пациентов 3, 4, 5, 6, 9, 10 января по двум адресам – на Бакинской улице и улице Поликарпова. В первом случае сдать плазму можно будет с 08:00 до 12:30, во втором – с 11:00 до 16:00. Также пациентов будет принимать больница имени Кончаловского 5 и 9 января с 08:30 до 12:30.

Детские поликлиники

С 31 декабря по 10 января педиатры будут приезжать на дом с 09:00 до 15:00, прием вызовов будет осуществляться до 14:30. Дежурные врачи в поликлиниках будут временно принимать пациентов с 09:00 до 15:00.

Кабинеты ПЦР-диагностики коронавируса с 2 по 10 января будут открыты в часы работы медицинской организации. Травматологические отделения поликлиник будут осуществлять прием с 1 по 10 января с 08:00 до 22:00.

Молочно-раздаточные пункты 1 января будут открыты с 12:00 до 15:00. 31 декабря и с 2 по 10 января получить продукты можно будет с 06:30 до 15:00.

Женские консультации

Специалисты будут принимать пациентов с 1 по 8 января, а также 10 января на базе одной из женских консультаций округа с 09:00 до 15:00. По этому же графику работы врачи будут принимать женщин 9 января.

Аптеки и аптечные пункты

Дежурные аптеки с 31 декабря по 8 января будут работать с 09:00 до 16:00, 9 января график их работы будет увеличен на два часа – до 18:00. Ознакомиться с подробным графиком работы аптек можно по ссылке.

Ранее москвичам рассказали, как будут работать столичные учреждения в преддверии Нового года и на праздничных каникулах. Сообщалось, что в графике некоторых организаций произойдут изменения.

