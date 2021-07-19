Страховщики предупредили о вероятном подорожании ОСАГО

Фото: портал мэра и правительства Москвы
ОСАГО может подорожать на 5–10% из-за роста убытков в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Речь идет о тех сегментах страхования, где стоимость полисов еще не достигла верхнего предела тарифного коридора. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на опрошенные страховые компании.
В числе основных причин этой тенденции называют учащение страховых случаев, а также увеличение среднего размера выплаты, что связано с подорожанием запчастей из-за курса рубля. Кроме того, на сумму выплат также влияет и новая судебная практика, согласно которой компенсировать ремонт автомобиля необходимо без учета износа его деталей.
Как объяснили в Российском союзе автостраховщиков, в этом году цена ОСАГО еще не повышалась и составляла 5 448 рублей, при этом в компаниях заявили о росте убыточности по таким полисам, которая к концу года может достигнуть 10%.
В "Ингосстрахе" ожидают увеличение убыточности в размере 7–10%, в "Югории" этот показатель составляет 5%, при этом в компании уже сообщили о росте убытков на 13% и количестве обращений по страховым случаям на 10% с начала 2021 года.
Ранее Владимир Путин подписал закон, которым отменяется требование об обязательном техосмотре автомобиля для получения полиса ОСАГО.
Сейчас по закону о безопасности дорожного движения получить страховку можно только после прохождения техосмотра. Новый документ, который вступит в силу с 22 августа 2021 года, исключает данную норму, одновременно внося корреспондирующие изменения в закон об ОСАГО.
Путин подписал закон, отменяющий обязательный техосмотр для получения ОСАГО
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