Автоэксперт рассказал, как правильно очистить машину от снега и льда

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Директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Павел Сидоров перечислил правила, которые стоит соблюдать при очистке автомобиля от снега и льда. Об этом он рассказал в интервью агентству "Прайм".

Эксперт предупредил, что после ледяного дождя в районе щеток стеклоочистителя может появляться наледь. Специалист предостерег от отрывания руками щеток от стекла.

"Не стоит включать привод поводков стеклоочистителя, и таким образом пытаться их активировать", – продолжил Сидоров.

Как отмечает эксперт, подобные действия способны привести к поломке моторчика или повреждению щеток.

Автоэксперт посоветовал включить прогрев автомобиля и подождать порядка трех минут.

"Через некоторое время можно попробовать рукой в перчатках аккуратно убрать уже оттаявшую наледь вокруг щеток", – подытожил специалист.

Ранее российским водителям объяснили, стоит ли прогревать машину с автоматической коробкой передач. Специалист Павел Сидоров посоветовал ориентироваться на температуру воздуха на улице. По его словам, при сильных морозах масло в механизмах коробки может сильно загустеть.

Автоэксперт рекомендовал избегать повышенных оборотов и сильных разгонов сразу после запуска двигателя. Он посоветовал прогревать машину по-европейски: заводить мотор, а затем медленно и осторожно начинать движение.