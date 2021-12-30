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Транспорт

16:29

МВД предупредило о запрете прогревать авто во дворах дольше пяти минут

транспорт авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

МВД предупредило о запрете прогревать автомобили во дворах дольше пяти минут, сообщает "Газета.ру".

В министерстве напомнили, что, если автомобилист будет прогревать машину дольше пяти минут, ему грозит штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей. Такая санкция касается жителей Москвы и Санкт-Петербурга. В остальных регионах предусмотрен штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Под действие статьи подпадает стоянка заведенных машин во дворах, учебная езда в жилой зоне или сквозной проезд через нее.

За 11 месяцев текущего года в столице по этой статье составили 1 720 постановлений.

Ранее российским водителям объяснили, стоит ли прогревать машину с автоматической коробкой передач. Специалист посоветовал ориентироваться на температуру воздуха на улице. По его словам, при сильных морозах масло в механизмах коробки может сильно загустеть.

Автоэксперт рекомендовал избегать повышенных оборотов и сильных разгонов сразу после запуска двигателя. Он посоветовал прогревать машину по-европейски: заводить мотор, а затем медленно и осторожно начинать движение.

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