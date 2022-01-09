Автоэксперт назвал неочевидные способы сократить расходы на автомобиль

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Автоэксперт Московского Политеха Валерий Жар перечислил некоторые способы экономии на повседневных расходах на автомобиль.
Специалист отметил, что основным расходным материалом в машине является ГСМ. Для того, чтобы сэкономить на горюче-смазочных материалах, автомобилем нужно управлять плавно. По словам Жара, при резких движениях расход топлива увеличивается.
"Внезапное ускорение автомобиля увеличивает расход топлива вдвое", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".
Также расход топлива растет при увеличении парусности автомобиля, добавил он. Помимо этого, Жар посоветовал прогревать автомобиль перед началом движения, особенно зимой, и своевременно проводить работы по техническому обслуживанию.
Ранее автоэксперт Егор Васильев рассказал, как распознать неадекватного водителя на дороге. По его словам, часто такие водители резко ускоряются и так же резко тормозят, не соблюдают дистанцию и могут без предупреждения перестроится на соседнюю линию.
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