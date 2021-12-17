Автоэксперт рассказал, как действовать при отказе тормозов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Автомобильный эксперт Михаил Горбачев объяснил водителям, как действовать в случае отказа тормозов во время поездки. Об этом пишет агентство "Прайм".
Специалист порекомендовал применять касательный способ торможения.
"Если на дороге стоят отбойники, то можно притереться к отбойникам боковиной автомобиля или, к примеру, к автобусу", – рассказал Горбачев.
Эксперт также сообщил о способе торможения вращением, но не рекомендовал пользоваться им по причине опасности.
Специалист добавил, что зимой в торможении при неработающих тормозах может помочь сугроб. При этом необходимо выполнять маневр не под острым углом, иначе существует риск опрокидывания автомобиля.
Ранее российским водителям объяснили, стоит ли прогревать машину с автоматической коробкой передач.
Директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Павел Сидоров посоветовал ориентироваться на температуру воздуха на улице. По его словам, при сильных морозах масло в механизмах коробки может сильно загустеть.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: