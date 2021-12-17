Автоэксперт рассказал, как действовать при отказе тормозов

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Автомобильный эксперт Михаил Горбачев объяснил водителям, как действовать в случае отказа тормозов во время поездки. Об этом пишет агентство "Прайм".

Специалист порекомендовал применять касательный способ торможения.

"Если на дороге стоят отбойники, то можно притереться к отбойникам боковиной автомобиля или, к примеру, к автобусу", – рассказал Горбачев.

Эксперт также сообщил о способе торможения вращением, но не рекомендовал пользоваться им по причине опасности.

Специалист добавил, что зимой в торможении при неработающих тормозах может помочь сугроб. При этом необходимо выполнять маневр не под острым углом, иначе существует риск опрокидывания автомобиля.

Ранее российским водителям объяснили, стоит ли прогревать машину с автоматической коробкой передач.

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