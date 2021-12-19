Автоэксперт назвал способы сэкономить при покупке авто

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Россиянам перечислили способы сэкономить при покупке автомобиля. О них рассказал генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль в беседе с агентством "Прайм".
Специалист объяснил, что продажа машин с дополнительным оборудованием является незаконной. В статье 16.2 Закона России "О защите прав потребителей" прописано, что продавец не может обязывать приобретать дополнительные товары при покупке основного.
Мигаль также порекомендовал обратить внимание на онлайн-предзаказы автомобилей или машины с пробегом. По его словам, этом поможет сэкономить дополнительные средства.
Ранее Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" заявила о самом остром за многие годы дефиците машин в РФ. По мнению организации, нехватка автомобилей будет наблюдаться и в первом квартале 2022 года.
Эксперт рассказал о дефиците автомобилей
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