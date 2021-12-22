Автоэксперт объяснил, как распознать неадекватного водителя на дороге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Распознать неадекватного водителя на дороге можно по внешним признакам поведения, рассказал автоэксперт Егор Васильев.
По его словам, часто такие водители резко ускоряются и так же резко тормозят, не соблюдают дистанцию и могут без предупреждения перестроится на соседнюю линию. В то же время специалист подчеркнул, что неадекватность не всегда связана с желанием нарушать правила.
"Существует обширная категория водителей, которые могут нарушать правила по неопытности или из-за постоянного нахождения в состоянии стресса. Они могут совершать маневры настолько осторожно и медленно, что оказываются настоящим бедствием в потоке машин", – приводит слова Васильева агентство "Прайм".
Автоэксперт также советует подальше держаться от водителей, которые во время езды пользуются мобильным телефоном.
Ранее сообщалось, что дорожные камеры в России смогут фиксировать опасное вождение. Соответствующий ГОСТ разрабатывает Научный центр безопасности дорожного движения. Утвердить документ планируют в 2022 году.
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