Автоэксперт объяснил, как распознать неадекватного водителя на дороге

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Распознать неадекватного водителя на дороге можно по внешним признакам поведения, рассказал автоэксперт Егор Васильев.

По его словам, часто такие водители резко ускоряются и так же резко тормозят, не соблюдают дистанцию и могут без предупреждения перестроится на соседнюю линию. В то же время специалист подчеркнул, что неадекватность не всегда связана с желанием нарушать правила.

"Существует обширная категория водителей, которые могут нарушать правила по неопытности или из-за постоянного нахождения в состоянии стресса. Они могут совершать маневры настолько осторожно и медленно, что оказываются настоящим бедствием в потоке машин", – приводит слова Васильева агентство "Прайм".

Автоэксперт также советует подальше держаться от водителей, которые во время езды пользуются мобильным телефоном.

Ранее сообщалось, что дорожные камеры в России смогут фиксировать опасное вождение. Соответствующий ГОСТ разрабатывает Научный центр безопасности дорожного движения. Утвердить документ планируют в 2022 году.