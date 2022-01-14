В РФ предложили вдвое поднять планку автомобильного налога на роскошь

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В России предложили вдвое поднять планку автомобильного налога на роскошь. Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ).

На сегодняшний день эта планка равна 3 миллионам рублей. Такая сумма была установлена в 2014 году. При этом, по данным "Автостата", средняя цена автомобиля в России за 8 лет увеличилась более чем на 80%.

"Если говорить про налог на роскошь и предельные цены – конечно, он давно не пересматривался. За это время серьезно цены выросли. Минимум в два раза нужно индексировать этот уровень (до 6 миллионов рублей)", – заявил заместитель главы комитета автопроизводителей АЕБ, управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев.

Согласно закону, владельцы машин стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей обязаны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. При этом налог на авто возрастом один-два года вычисляется по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом два-три года – 1,1.

В двойном размере должны платить налог владельцы машин стоимостью 5–10 миллионов рублей возрастом до 5 лет. Тройной налог – за модели по цене 10–15 миллионов рублей и возрастом 10–20 лет. Список транспортных средств, владельцы которых должны платить налог на роскошь, каждый год обновляется министерством промышленности и торговли России.

Ранее стало известно, что с 1 января 2022 года в РФ вступили в силу новые поправки в Налоговый кодекс, согласно которым пенсионеры получили ряд новых льгот. В некоторых случаях появилась возможность полностью исключить расходы, связанные с оформлением имущества. Так, в новом году пенсионеры освобождаются и от уплаты транспортного налога в зависимости от региона. Основания для предоставления этой льготы устанавливают местные власти.