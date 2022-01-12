В Госдуме оценили идею отмены налога с продажи унаследованной недвижимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Отмена налога на доход от продажи недвижимости, полученной по наследству, может стать полезным послаблением для малоимущих граждан, полагает первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. Об этом сообщает RT.

Комментируя данную идею, парламентарий отметил, что освобождение налога не должно касаться состоятельных граждан, поскольку для них оплата коммунальных услуг не представляет проблемы.

"А вот для малоимущих граждан или для тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, можно рассмотреть такое освобождение от налога", – заявил Щапов.

По его мнению, такая мера может стать очень важной для малообеспеченных семей. Щапов отметил, что в случае разработки соответствующего законопроекта необходимо предусмотреть четкое определение категорий граждан, которых затронет данная норма.

"Такую инициативу можно рассмотреть, однако необходимо предусмотреть дифференциацию таких получателей наследства по доходам", – подытожил депутат.

С идеей освободить от уплаты налога на доход от сделки по продаже унаследованной недвижимости выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Свое предложение он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Парламентарий подчеркнул, что по закону гражданин может продать унаследованное недвижимое имущество только по истечении трех лет владения этой собственностью. По его словам, такая норма создает трудности для наследников, уже имеющих собственное жилье и изначально планирующих продажу полученного наследства.