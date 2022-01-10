В Госдуме заявили о необходимости снижения ставки НДФЛ для малоимущих россиян

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Ставку НДФЛ необходимо снизить для малоимущих россиян, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Вплоть до того, что ставка должна быть 0% для тех, кто получает до 25 тысяч рублей. Здесь нужно комплексно подойти. Мы уже начали, но надо дальше в этом направлении двигаться", – сказал он.
Депутат напомнил, что от плоской шкалы НДФЛ власти отказались в прошлом году. Ставка для граждан с доходами выше 5 миллионов рублей была повышена с 13 до 15%. Но меры нужно принимать не только для богатых, но и для бедных, считает Нилов.
При этом, по его словам, ранее партия ЛДПР уже предлагала вернуться к прогрессивной шкале налогообложения. Однако этот проект и другие подобные были отклонены правительством.
Ранее депутат Госдумы Михаил Щапов предложил существенно повысить налог на доход для богатых россиян. По его мнению, доход свыше 10 миллионов рублей должен облагаться НДФЛ в размере 25%. В случае если речь идет о сверхприбыли, то можно ориентироваться на 40–50%.
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