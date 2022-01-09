Депутат оценил предложение повысить налог на прибыль для богатых россиян

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Предложение повысить налог на доход для богатых россиян носит популистский характер, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

"Отношусь к этому как к постоянно возникающим популистским предложениям, когда люди, высказывающие их, недооценивают наших граждан и наших избирателей, считая, что подобные заявления добавляют им и их партии популярность", – пояснил депутат.

Гутенев также отметил правильность высказываний Владимира Путина о предсказуемости налогообложения. Он добавил, что резкие движения могут привести лишь к дестабилизации бизнеса.

При этом депутат допустил, что власти будут принимать меры для достижения более дифференцированной системы налогообложения. Данный процесс, по словам Гутенева, будет продолжительным и анонсированным.

Ранее депутат Госдумы Михаил Щапов предложил существенно повысить налог на доход для богатых россиян. По его мнению, доход свыше 10 миллионов рублей должен облагаться НДФЛ в размере 25%. В случае, если речь идет о сверхприбыли, то можно ориентироваться на 40–50%.

