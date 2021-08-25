Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ввести базовый доход для семей с детьми, а также каждый месяц выплачивать данной категории населения по 10 тысяч рублей. Законопроект об этом направлен в правительство РФ, сообщает РИА Новости.

Согласно законопроекту, с 1 января 2022 года ежемесячные выплаты в 10 тысяч рублей предусматриваются на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет.

"Таким образом, семья с двумя детьми должна получать 40 тысяч рублей в месяц. На детей эти деньги выплачиваются до совершеннолетия, на родителей – пока младшему из детей не исполнится 18 лет", – сказал Миронов.

Также отмечается, что выплаты каждый год будут индексироваться по инфляции. По подсчетам эсеров, базовый доход смогут получать до 60 миллионов граждан, что потребует около 7,2 триллиона рублей из федерального бюджета.

В качестве источников финансирования предлагается реформировать Фонд национального благосостояния, создав Фонд национального сбережения. Туда необходимо направлять 90 процентов дополнительных нефтегазовых доходов. Второй источник финансирования – отказ от возмещения НДС (налог на добавленную стоимость) экспортерам сырья.

Ранее Сергей Миронов представил законопроект, согласно которому услуги в области вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) смогут предоставлять только государственные и муниципальные медучреждения. Кроме того, документ предусматривает, что ВРТ смогут воспользоваться только супруги в официально зарегистрированном браке и одинокие женщины, все они должны обладать с российским гражданством.