Услуги суррогатного материнства могут разрешить оказывать только в госклиниках

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Глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов подготовил законопроект, согласно которому услуги в области вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) смогут предоставлять только государственные и муниципальные медучреждения. Об этом сообщает газета "Известия".

Кроме того, документ предусматривает, что ВРТ смогут воспользоваться только супруги в официально зарегистрированном браке и одинокие женщины, все они должны обладать с российским гражданством.

Как указано в пояснительной записке, российское законодательство в области суррогатного материнства является одним из самых либеральных и наименее проработанных, что вкупе с относительной дешевизной данных услуг сделало Россию центром "репродуктивного туризма".

Как отмечает Миронов, в последнее время участились случаи предоставления услуг ВРТ для одиноких мужчин-иностранцев и других лиц, не имеющих право на использование данных технологий. По данным Росздравнадзора, только в столичном регионе было установлено 48 таких случаев.

Законопроект направлен в правительство для получения отзыва перед внесением в Госдуму.

В Госдуме ранее предложили ввести запрет на рекламу услуг в сфере суррогатного материнства. Согласно разрабатываемому документу, правом на суррогатное родительство могут обладать только супружеские пары граждан РФ и лиц с видом на жительство в России.