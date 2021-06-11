В ГД внесен законопроект о запрете на услуги суррогатных матерей в РФ для иностранцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Госдуму на рассмотрение внесен законопроект о запрете на услуги суррогатных матерей в РФ для иностранцев. Его внесла группа депутатов ГД во главе с вице-спикером Петром Толстым.

"Мы предлагаем прописать в законе, что воспользоваться услугами суррогатной матери могут только состоящие в браке граждане РФ либо одинокая гражданка России, для которой по медицинским показаниям вынашивание и рождение ребенка невозможно", – написал Толстой в своем Telegram-канале.

В Госдуме ранее предложили ввести запрет на рекламу услуг в сфере суррогатного материнства. Согласно разрабатываемому документу, правом на суррогатное родительство могут обладать только супружеские пары граждан РФ и лиц с видом на жительство в России.