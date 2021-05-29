Инга Юмашева поддержала законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев

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Депутат Государственной думы Инга Юмашева поддержала законопроект о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев.

Ранее данный документ предложил рассмотреть вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой.

По словам Юмашевой, подобная мера является необходимой, поскольку ситуация с суррогатным материнством оказалась в "черной" и "серой" зонах законодательства.

"Государство не является полноценным регулятором: не владеет ситуацией, не контролирует целый сектор – рынок суррогатного материнства является "слепой зоной" для государства. Дети, рожденные от суррогатных матерей в России, вывозятся в неизвестном направлении, и их судьбу невозможно отследить", – подчеркнула депутат.

Инга Юмашева подчеркнула, что считает закон о запрете суррогатного материнства для иностранных граждан и о запрете рекламы процедуры в целом своевременным. За нарушение, считает парламентарий, следует предусмотреть уголовное наказание.

В Госдуме ранее предложили ввести запрет на рекламу услуг в сфере суррогатного материнства. Согласно разрабатываемому документу, правом на суррогатное родительство могут обладать только супружеские пары граждан РФ и лиц с видом на жительство в России.