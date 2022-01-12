В Совфеде оценили идею отмены подоходного налога для малообеспеченных россиян

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Инициативы об отмене налогов для малообеспеченных граждан требуют предельно осторожного отношения, поскольку их реализация может усилить коррупционный фактор, заявила глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщалось, депутат Госдумы Михаил Щапов предложил существенно повысить налог на доход для богатых россиян, при этом опустить налог до пяти процентов или даже нуля для тех россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда или меньшую зарплату.
"К таким предложениям нужно относиться очень осторожно, поскольку их реализация может только усилить коррупционный фактор", – сказала Святенко.
Она пояснила, что отмена НДФЛ для малообеспеченных граждан может спровоцировать работодателей искусственно занижать официальные заработные платы, премии и другие выплаты.
"Поэтому такие коррупционные факторы надо прорабатывать с большой осторожностью", – добавила она.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с идеей освободить от уплаты налога на доход от сделок по продаже унаследованной недвижимости. Свое предложение он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.
Парламентарий подчеркнул, что по закону гражданин может продать унаследованное недвижимое имущество только по истечении трех лет владения этой собственностью. По его словам, такая норма создает трудности для наследников, уже имеющих собственное жилье и изначально планирующих продажу полученного наследства.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: