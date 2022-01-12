В Совфеде оценили идею отмены подоходного налога для малообеспеченных россиян

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Инициативы об отмене налогов для малообеспеченных граждан требуют предельно осторожного отношения, поскольку их реализация может усилить коррупционный фактор, заявила глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, депутат Госдумы Михаил Щапов предложил существенно повысить налог на доход для богатых россиян, при этом опустить налог до пяти процентов или даже нуля для тех россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда или меньшую зарплату.

"К таким предложениям нужно относиться очень осторожно, поскольку их реализация может только усилить коррупционный фактор", – сказала Святенко.

Она пояснила, что отмена НДФЛ для малообеспеченных граждан может спровоцировать работодателей искусственно занижать официальные заработные платы, премии и другие выплаты.

"Поэтому такие коррупционные факторы надо прорабатывать с большой осторожностью", – добавила она.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с идеей освободить от уплаты налога на доход от сделок по продаже унаследованной недвижимости. Свое предложение он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Парламентарий подчеркнул, что по закону гражданин может продать унаследованное недвижимое имущество только по истечении трех лет владения этой собственностью. По его словам, такая норма создает трудности для наследников, уже имеющих собственное жилье и изначально планирующих продажу полученного наследства.