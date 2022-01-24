Экономист назвал условие для укрепления рубля

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Экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг в разговоре с Москвой 24 предположил, что рубль начнет укрепляться после снижения геополитической напряженности.
В понедельник, 24 января, курс рубля показал резкое снижение. По данным Московской биржи, впервые с 7 апреля 2021 года курс доллара превысил 78 рублей, евро с 20 июля прошлого года впервые превысил отметку 89 рублей.
По словам специалиста, на сегодняшний день снижение курса рубля обусловлено исключительно обострением ситуации на международной арене.
Гринберг уверен, что проблема нормализуется, если произойдет геополитическая разрядка.
При этом эксперт посоветовал гражданам не менять валюту из-за роста курса доллара и евро. "Что это даст? Я очень надеюсь, что геополитическая разрядка все же произойдет и рубль начнет расти", – заключил он.
Ранее Центробанк по бюджетному правилу приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке на фоне падения рубля. Отмечается, что это нужно для повышения предсказуемости действий Центробанка и снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты будет приниматься при учете фактической ситуации на фондовых рынках, отметили в организации.
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