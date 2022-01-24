Курс евро превысил 89 рублей

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Курс евро превысил отметку 89 рублей впервые с 20 июля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Европейская валюта ускорила рост до 1,67% по отношению к закрытию предыдущей торговой сессии и к 13:56 по московскому времени достигла 89,335 рубля.
Курс доллара в 14:01 увеличился до отметки 78,99 рубля, до этого он достигал 79 рублей, что является максимумом с ноября 2020 года.
Наряду с этим индекс Мосбиржи просел ниже 3 200 пунктов. В ходе торгов в 13:52 он составил 3199,53 пункта, снизившись на 6,97%. Последний раз подобное случалось в декабре 2020 года.
Ранее преподаватель РАНХиГС, экономист Владислав Гинько допустил, что ослабление рубля может быть вызвано искусственными факторами, в частности информационной кампанией со стороны США, которые грозят Москве санкциями и убеждают компании уходить из России.
Курс доллара превысил 79 рублей впервые с апреля 2021 года
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