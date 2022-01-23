Эксперт спрогнозировал падение курса доллара до 63 рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Дорогая нефть и замедление инфляции, а также снятие рисков, исходящих от международной политики, могут привести к падению курса доллара до 63 рублей. Как заявил РИА Новости главный макроэкономист УК "Ингосстрах-инвестиции" Антон Прокудин, это может произойти к осени.
"Санкционная премия в курсе доллара в текущем году вырастала до 5 рублей. Однако мы продолжаем позитивно оценивать ожидаемое движение курса рубля на горизонте года, ориентируясь на его укрепление до уровня 63 рубля к доллару осенью – за счет сильно подорожавшей нефти. Укреплению поспособствует ощутимое замедление инфляции", – пояснил Прокудин.
Эксперт отметил, что к резким колебанием курса может привести риск внезапного спада цен на нефть, однако это маловероятно во время отопительного сезона (с октября по апрель. – Прим. ред.) из-за энергетического кризиса в Европе. Зато этот "кризис" (то есть, резкое удорожание цен на газ) может вызвать дополнительный приток валютных поступлений по каналу "Газпрома", что также станет дополнительным фактором укрепления рубля, следует из оценок Прокудина.
Ранее преподаватель РАНХиГС, экономист Владислав Гинько допустил, что ослабление рубля может быть вызвано искусственными факторами, в частности соответствующей информационной кампанией со стороны Соединенных Штатов.
В свою очередь, эксперт кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Кава Ходжа рассказал, как можно спрогнозировать курс рубля на ближайшее время. По его словам, спрос на любую валюту зависит от мотива предосторожности, а также транзакционного и спекулятивного мотивов. Специалист также посоветовал обращать внимание на объемы денежной массы в экономике. Экономист также порекомендовал отслеживать цены на мировом рынке энергоносителей. В частности, на протяжении многих лет курс рубля зависел от цены на нефть.
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