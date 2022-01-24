Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля 2021 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара превысил 78 рублей впервые с 7 апреля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 12:10 стоимость американской валюты увеличилась на 1,03% по отношению к закрытию предыдущей сессии и составила 78,22 рубля. Далее доллар замедлил рост: спустя шесть минут курс составил 78,01 рубля.

Ранее курс евро превысил 88 рублей впервые с 14 января текущего года. Европейская валюта росла на 0,21% – до 88,05 рубля, а затем опустилась до отметки 87,8975 рубля.

Как объяснил экономист Антон Прокудин, дорогая нефть, замедление инфляции, а также приток в Россию иностранной валюты на фоне энергетического кризиса в Европе могут в перспективе способствовать падению курса доллара. Так, уже к осени прогнозируется укрепление российской валюты: американская денежная единица может подешеветь до 63 рублей.

