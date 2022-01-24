Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро превысил 88 рублей впервые с 14 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 11:20 по московскому времени стоимость европейской валюты увеличилась на 0,21% по отношению к закрытию предыдущей сессии и составила 88,05%. Спустя пять минут рост замедлился и зафиксировался на отметке 87,8975 рубля.

Ранее экономист Антон Прокудин рассказал, в каких случаях может упасть курс доллара. Он перечислил дорогую нефть, замедление инфляции, а также приток в Россию иностранной валюты на фоне энергетического кризиса в Европе. Так, уже к осени прогнозируется укрепление российской валюты: курс доллара опустится до 63 рублей.

До этого преподаватель РАНХиГС, экономист Владислав Гинько допустил, что ослабление рубля может быть вызвано искусственными факторами, в частности информационной кампанией со стороны США, которые грозят Москве санкциями и убеждают компании уходить из России.

