Песков связал ситуацию на российской бирже с пессимизмом на мировых рынках

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Ситуация на российской бирже связана с пессимизмом мировых рынков, наблюдающимся в свете напряженной политической обстановки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя снижение биржевых индексов.

"Что касается рынков, здесь, наверное, неправильно говорить о российских рынках в отрыве от международных", – цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что влияние на рынки оказывает политическая ситуация, наблюдаемая в мире.

"Все международные рынки не могут не реагировать на подобную атмосферу, все рынки сейчас находятся, скажем так, на стадии глубокого пессимизма", – убежден Песков.

По его мнению, за подобными периодами падения, как правило, наступает стремительный рост.

Представитель Кремля также добавил, что напряженность, отмечающаяся на международных рынках, на россиян влияет в меньшей степени.

"Причем чем раньше наши оппоненты прекратят провокационные и истеричные действия, тем раньше произойдет снижение пессимистического настроя рынков", – заключил Песков.

Ранее сообщалось, что курс евро впервые с 20 июля прошлого года превысил отметку 89 рублей. Европейская валюта ускорила рост до 1,67% и достигла 89,335 рубля.

Увеличился и курс доллара. Стоимость валюты составила 78,99 рубля, а незадолго до этого достигла 79 рублей, что является максимумом с начала ноября 2020 года.

Ослабление рубля, по мнению преподавателя РАНХиГС, экономиста Владислава Гинько, может быть вызвано искусственными факторами, например информационной кампанией со стороны США.