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Экономика

16:41

ЦБ приостановил покупку иностранной валюты на фоне падения рубля

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На фоне падения рубля Центральный банк приостановил покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15:00 по московскому времени 24 января 2022 года", – говорится в сообщении.

Это нужно для повышения предсказуемости действий Центробанка и снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты будет приниматься при учете фактической ситуации на фондовых рынках.

Ранее курс евро превысил 89 рублей впервые с июля 2021 года. Европейская валюта выросла на 1,67% – до 89,335 рубля. Доллар между тем в моменте достигал 79 рублей, однако позже замедлил рост до 78,99 рубля.

Помимо этого, впервые с декабря 2020 года индекс Мосбиржи просел ниже 3 200 пунктов: он упал на 6,97% – до 3199,53 пункта.

Центробанк заявил о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке

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