Лавров заявил, что США делают все, чтобы подорвать доверие к доллару

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США делают все возможное, чтобы подорвать доверие к доллару и сделать его рискованным для международных расчетов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он заявил, что Москва стремится сократить зависимость от доллара и Штаты в этом активно помогают.
"Американцы делают почти все возможное, чтобы подорвать доверие к этой валюте, сделать ее рискованной для международных расчетов не только для России, но и для любой страны мира", – сказал Лавров.
Министр добавил, что Россия "резко сокращает" свои валютные резервы, которые хранятся в долларах. По его словам, на Западе это начинает вызывать тревожные дискуссии среди политологов и экономистов.
Лавров рассказал, что разработанная Центробанком РФ система передачи финансовых сообщений не такая устоявшаяся, как SWIFT, но она работает.
В октябре Владимир Путин заявил, что доллар подрывает свои позиции в качестве резервной валюты, но Россия не заинтересована в полном уходе от расчетов в нем.
По его словам, объем расчетов в долларах сокращается и объем личных резервов стран мира в долларах тоже сокращается. В частности, речь идет о расчетах в долларах за энергоресурсы. В то же время Путин отметил, что если власти Соединенных Штатов не изменят свою политику, то сами подорвут доверие к доллару.
Президент РФ также подчеркнул, что Вашингтон, используя доллар в качестве санкционного инструмента, совершает большую ошибку. По словам Путина, Россия сокращает доллары в своих резервах и при расчетах.
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