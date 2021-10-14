Доллар подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты – Путин

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Доллар подрывает свои позиции в качестве резервной валюты, но Россия не заинтересована в полном уходе от расчетов в нем, заявил Владимир Путин в интервью журналистке телеканала CNBС. Фрагмент беседы в четверг, 14 октября, опубликовала пресс-служба Кремля.

"И объем расчетов в долларах сокращается, и объем личных резервов стран мира в долларах тоже сокращается. Но мы не заинтересованы в том, чтобы полностью уходить от расчетов в долларах, и нас пока устраивают", – сказал президент.

Глава государства объяснил, что, в частности, речь идет о расчетах в долларах за энергоресурсы. В то же время Путин отметил, если власти Соединенных Штатов не изменят свою политику, то сами подорвут доверие к доллару.

Президент РФ также подчеркнул, что Вашингтон, используя доллар в качестве санкционного инструмента, совершает большую ошибку. По словам Путина, Россия сокращает доллары в своих резервах и при расчетах.

"Это не всегда возможно, но стараемся переходить на расчеты в национальных валютах. В этой связи можно сказать, что США пилят сук, на котором сидят, потому что это абсолютное конкурентное преимущество доллара в качестве универсальной резервной мировой валюты, они его подрывают таким образом", – добавил Путин.

Ранее президент России назвал официальный лоббизм в Соединенных Штатах коррупцией.