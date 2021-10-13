Путин оценил рост инфляции в России

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Уровень инфляции в России вырос значительно сильнее, чем ожидалось. Об этом заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.
"Да, у нас инфляция, к сожалению, подросла. Семь с лишним процентов, 7,5%, по-моему", – приводит его слова РИА Новости.
Президент также подчеркнул, что Россия, в отличие от других стран, деньги печатает не бесконтрольно, не как фантики.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российское правительство занимается ситуацией с инфляцией в стране и отслеживает соответствующие изменения. По его словам, на фоне различных внешних и внутренних факторов рост цен сегодня мог быть и больше, однако этого не произошло благодаря действиям кабмина и Центрального банка.
До этого Путин допустил, что инфляция в России в текущем году превысит прогнозный уровень в 5,8%. Он призвал власти обратить на это внимание и реагировать соответствующим образом, отметив, что наиболее всего рост цен скажется на малообеспеченных слоях населения.
Дмитрий Песков рассказал о сдерживании инфляции
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