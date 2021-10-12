Путин назвал главные приоритеты бюджета РФ

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Владимир Путин считает, что главными приоритетами в федеральном бюджете РФ, законопроект о котором предстоит рассмотреть депутатам Госдумы восьмого созыва, должны стать социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение.

"Одни из первых законопроектов, которые вам предстоит рассмотреть, – федеральный бюджет и бюджеты внебюджетных фондов. В этих документах, представленных правительством, как минимум три ключевых приоритета: социальная политика, экономическое развитие и, конечно, здравоохранение", – сказал глава государства в ходе первой встречи с депутатами Госдумы VIII созыва.

Президент назвал социальную политику крупнейшей бюджетной статьей и отметил, что она подразумевает поддержку семей с детьми, людей старших поколений. На данные направления на три предстоящих года планируют выделить 41,5 триллиона рублей. 15,1 триллиона выделят на развитие экономики и поддержку регионов, а 10,9 триллиона рублей – на здравоохранение, уточнил Путин.

Ранее Владимир Путин предложил с 2022 года индексировать материнский капитал на величину фактической инфляции. Российский лидер подчеркнул, что более высокая инфляция негативно влияет на наименее обеспеченные группы населения.