Путин предложил индексировать маткапитал на величину фактической инфляции

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Владимир Путин предложил с 2022 года индексировать материнский капитал на величину фактической инфляции. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Сейчас в соответствии с законом только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Предлагаю уже с 2022 года также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год", – сказал президент, выступая перед депутатами Госдумы нового созыва.

Российский лидер подчеркнул, что более высокая инфляция негативно влияет на наименее обеспеченные группы населения.

"Напомню, что социальные выплаты, которые финансируются из федерального бюджета, должны быть в 2022 году проиндексированы по фактической инфляции", – подчеркнул он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на выплату материнского капитала в 2022–2024 годах будет направлено более 1,6 триллиона рублей. Предполагается, что к 2024 году размер выплаты на первого ребенка составит 544 301 рубль.

Кроме того, в России маткапитал начнут выдавать отцам детей, рожденных от суррогатных матерей. Нововведение было прописано в поправках к закону "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

В Минтруде РФ пояснили, что сейчас отец с ребенком от суррогатной матери не может получать маткапитал в случае, если его нынешняя супруга усыновляет ребенка.